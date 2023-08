Einbrüche in über zehn Autos in Zizers

Die Kantonspolizei Graubünden hat in einem Interview bestätigt, dass in der Nacht von Montag auf Dienstag über zehn Autos in Zizers aufgebrochen wurden. Am Montagabend und am Dienstagmorgen seien zahlreiche Anrufe bei der Kantonspolizei eingegangen, dass die Scheiben von einigen Fahrzeugen eingeschlagen worden seien. Daraufhin wurde eine Bestandsaufnahme vor Ort von den beschädigten Fahrzeugen durchgeführt.