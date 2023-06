Diebstahl aus Fahrzeugen: Bündner Autobesitzer sind selten betroffen – die Fälle häufen sich aber

Der Grossteil der gemeldeten Schadenfälle ereignet sich allerdings in der Schweiz. Und hier liegt der Kanton Genf an der «Spitze». Versicherte aus Genf melden der Axa prozentual am häufigsten aus dem Auto entwendete Gegenstände: Jede 67. Person ist demnach jährlich davon betroffen, was einer Quote von 1,5 Prozent entspricht. Besonders gefährdet sind Laptops, Handys oder Geld in Fahrzeugen zudem im Kanton Waadt (0,87 Prozent), Neuenburg (0,73 Prozent) sowie im Tessin (0,71 Prozent). Die Axa führt diese kantonalen Unterschiede auf die Grenznähe zu Frankreich und Italien zurück. Die Einwohnerinnen und Einwohner der erwähnten Kantone seien häufiger in diesen «risikoreichen Ländern» unterwegs, schreibt die Axa. Zudem würden sich organisierte Banden, welche ihr Diebesgut ins Ausland schafften, häufiger in Grenzregionen aufhalten, wird Villiger in der Axa-Mitteilung zitiert.