Auf der Autobahn A3 in Niederurnen knallt es innert zehn Minuten gleich zwei Mal

Ein erster Unfall auf der Autobahn A3 in Niederurnen passierte am Donnerstag um 7.05 Uhr, wie die Kantonspolizei Glarus meldet. Ein 36-Jähriger Autofahrer war in Richtung Chur unterwegs. Wegen des Unterhaltsdiensts musste auf der Höhe der Autobahnraststätte eine Spur gesperrt werden, wie Mediensprecher Daniel Menzi ergänzt. Deshalb stockte der Verkehr.