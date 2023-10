In Chur hats gekracht: Auffahrunfall mit neun Autos

Blaulicht

Wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt, kam es in der Folge aber zur Kollision zwischen ihrem und den nachfolgenden acht (!) Autos.

Der Auffahrunfall ereignete sich am Donnerstag um 6.40 Uhr auf der Nordspur der A13 auf der Höhe des Kieswerks in Chur. Eine Autofahrerin, die auf der Überholspur fuhr, musste heftig bis zum Stillstand abbremsen. Dabei konnte sie eine Kollision mit dem vor ihr fahrenden Fahrzeug verhindern.

