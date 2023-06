Zizerser Posträuber stellt sich der Polizei

Am 27. Juli 2022 wurde die Poststelle in Zizers überfallen. Ein vermummter Täter erbeutete mehrere Tausend Franken. Wie die Kantonspolizei Graubünden am Mittwoch mitteilt, wurde der Überfall nun geklärt.

Der 22-jährige Täter, der in St. Gallen wohnhaft ist, habe sich Ende Mai 2023 bei der Kantonspolizei St. Gallen gestellt. Gemäss seinen Aussagen konnte er die Tat nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren. Mit dem erbeuteten Bargeld habe er offene Schulden zurückgezahlt und sich seinen Lebensunterhalt finanziert, heisst es in der Mitteilung. Der Mann wurde für die weiteren Ermittlungstätigkeiten der Kantonspolizei Graubünden zugeführt und hat sich nun vor der Justiz zu verantworten. Die Staatsanwaltschaft Graubünden versetzte ihn in den vorzeitigen Vollzug der Freiheitsstrafe. (red)