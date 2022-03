Warum es unterschiedliche Daten für den Frühlingsanfang gibt

Auf der Südhalbkugel ist es übrigens genau umgekehrt. Astronomisch beginnt der Frühling für alle Ortschaften südlich des Äquators am Freitag, 23. September, um 3.03 Uhr. An diesem Datum steht die Sonne wieder senkrecht über dem Äquator. Tag und Nacht sind also gleich lang. Meteorologisch beginnt der Frühling auf der Südhalbkugel am 1. September und endet am 30. November.