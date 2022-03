Blühen die Krokusse, wird es Frühling

Der Frühling ist schon deutlich spürbar, nur schon, weil die Tage wieder länger werden und die Temperaturen steigen. Die Natur erwacht. Je nach Definition ist der offizielle Frühlingsbeginn unterschiedlich. Der meteorologische Frühlingsanfang ist am 1. März. In der Schweiz und auf der gesamten Nordhalbkugel beginnt der kalendarische Frühling allerdings erst am 20. März. Geht es aber nach Natur und Wetter, ist der Frühling schon heute da. So sind beispielsweise die Krokusse oder Schneeglöckchen in voller Blüte. Frühling bedeutet für viele auch, wieder mehr Zeit auf dem Balkon zu verbringen. So freuen sich manche schon auf den ersten «Grillplausch».