Von der Bohne zum Plastikkönig

So sichert ihr euch die Dreikönigs-Krone



1. Die Kleinsten werden die Grössten sein

Egal wie viel Hagelzucker, Mandelsplitter oder Rosinen auf den Kuchenstücken liegen – achtet genau darauf, welches Stück etwas kleiner ausfällt als die anderen. Denn Bäcker kaschieren die Einstichstelle am Kuchen gerne, indem sie die Teigkugel nochmals etwas in den Händen rollen und formen. So verliert das betreffende Stück gerne etwas an Volumen.



2. Der Boden der Tatsachen

Falls euch der erste Tipp nicht weitergeholfen oder der Bäcker seine Arbeit bis zum letzten Handgriff mit dem Mikrometer ausgeführt hat, werft einen Blick auf den Boden des Kuchens. Manchmal findet sich die Einstichstelle auch dort und wurde vom Bäcker nicht ganz so sorgfältig «verarztet».



3. Schlag dir das Mittelstück aus dem Kopf

Auch wenn es mitunter zu den beliebtesten Stücken des ganzen Kuchens zählt – der König ist nie, wirklich NIE, im mittleren Stück des Kuchens. Da hilft auch alles Beten und Hoffen nichts. Um eure Chancen zu erhöhen, könnt ihr höchstens versuchen, einen eurer Mitstreiter dazu zu bringen, sich für dieses Stück zu entscheiden.