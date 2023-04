Vielseitiges Osterprogramm in den Bündner Museen

Ihr seid noch unschlüssig, was ihr über die kommenden Ostertage, an Auffahrt oder Pfingsten unternehmen wollt? Wie wäre es mit einem Besuch in den Bündner Museen? Bis zum 23. April läuft im Rätischen Museum in Chur die Sonderausstellung «Betörend verstörend: Sammelgut aus Übersee», welche die ethnografische Sammlung mit Objekten aus fernen Ländern zeigt. Wie es in einer Mitteilung heisst, beginnt am 27. Mai die neue Schau mit dem Titel «Marktplatz Mittelalter. Wirtschaft zwischen Alpen und Rheinfall». Rund 150 Funde und Schriftquellen veranschaulichen laut Museum den regen Handel, mittelalterliche Handwerkskunst und den Alltag zwischen Nord und Süd.