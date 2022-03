Und schon tränen die Augen wieder

Die meisten Heuschnupfen-Geplagten vergessen oftmals, dass man sich auch in den eigenen vier Wänden vor Pollen schützen muss. Wer die Fenster zur falschen Tageszeit öffnet, riskiert eine verstärkte Pollenbelastung. Deshalb ist es wichtig, an pollenärmeren Tageszeiten zu lüften: also früh am Morgen oder spät am Abend. Nachts bleibt das Fenster geschlossen. Verzichtet ebenfalls auf blühende Pflanzen in den Räumen.