Über die Auffahrtstage braucht ihr Sonnenbrille und Regenschirm

Bis am Freitag sind die Temperaturen am wärmsten. So wird es angenehme 25 Grad warm. Am Donnerstag zeigt sich die Sonne am häufigsten. Daher: Auf mit der Sonnenbrille! Da vereinzelt Regenschauer und Gewitter möglich sind, raten wir von einer hochalpinen Wanderung ab. Denn das schöne Bergpanorama könnte ausbleiben. Aber wie wäre es mit einer kleineren Wanderung – zum Beispiel an einen Bergsee? Sofern erlaubt, kann man es sich bei einem Lagerfeuer mit Bräteln gemütlich machen. Garantiert macht das der Familie und den Freunden auch grossen Spass.