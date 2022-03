Taubenplage am Churer Bahnhof

Die Taubenfütterung begünstigt auch die Übertragung von Krankheiten. Indem man die Tiere mit Nahrung versorge, würden auch die Schwachen und Kranken lange überleben, so Jenny. Kämen diese in Kontakt mit gesunden Vögeln, könnten sich die Krankheiten ausdehnen. «Das können zum Teil Krankheiten sein, die wirklich ernsthaft sind», meint er. Und zwar nicht nur für die Tiere, sondern auch für Menschen. So wie beispielsweise die Taubenpest, die im Jahr 2014 in Chur wütete und für eine Halbierung des Taubenbestands sorgte. «Im Moment haben wir aber keine akute Ausbreitung von Krankheiten», so der Wildbiologe. Und dies solle auch so bleiben.