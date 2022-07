Skilegende wird Geschäftsführer von Bündner Skimanufaktur

Als neuer Geschäftsführer der Anavon Ski AG kehrt Bruno Kernen zu seinen Wurzeln zurück und wird seine Begeisterung für den Skisport in den weiteren Aufbau der jungen Skimanufaktur und in die Weiterentwicklung der Produkte einbringen, wie die Avanon Ski AG schreibt. Von Vorteil seien seine Erfahrungen aus verschiedenen Tätigkeiten in Verkauf und Geschäftsführung in engem Bezug zum Skisport. Kernen übernehme seine Tätigkeit bei Anavon Ski AG von René Zähnler, welcher in den letzten Jahren die Skimanufaktur geprägt habe und das Unternehmen nun aus persönlichen Gründen verlasse.