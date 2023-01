Zu viel Schokolade? Kein Problem!

Dass Schokolade einfach lecker ist, darüber sind sich Frau und Herr Schweizer sicherlich einig. Doch über die Festtage bekommen wir nahezu genug davon. Vielleicht hängt sie momentan noch am Christbaum oder ist bereits irgendwo in der Vorratskammer verstaut: So oder so werden sich die restlichen Schokoladenweihnachtsmänner und -tannenzapfen irgendwo in unseren vier Wänden anstauen. Was ihr nun daraus machen könnt, ohne dass die leckere Süssigkeit plötzlich im Abfall landet, erfahrt ihr mit den folgenden sechs Tipps.