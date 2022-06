Jack: Vom Welpen zum diplomierten Polizeihund

Am Anfang war ihm das Polizei-Halsband noch viel zu gross. Nach und nach wuchs Jack in seine neue Rolle hinein. Und so hat er sich von einem verspielten knuffigen Welpen zu einem ausgebildeten Polizeihund entwickelt. Mit der Maximalpunktzahl von 15 Punkten hat er im letzten Herbst die Prüfung bestanden und wird seither mit Vorsicht an Einsätze wie Fährten aufspüren, Diebesgut finden oder Verbrecher stellen herangeführt.