Campingplatz Gravas in Lenzerheide kann erweitert werden

Wie es in der Mitteilung des Kantons heisst, liegen nach einer Neubeurteilung der Gefahrensituation rund 0,6 Hektar beziehungsweise 27 Stellplätze in der Gefahrenzone 1 oder 2 und dürfen aus Sicherheitsgründen nicht mehr als Campingplätze genutzt werden. Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach Campingplätzen sei nebst dem Ersatz der wegfallenden Stellplätze auch eine Erweiterung des Angebots vorgesehen. In der geplanten Erweiterung seien hauptsächlich Passantenstellplätze vorgesehen. «Diese dürfen zu mindestens 80 Prozent während längstens 30 aufeinanderfolgenden Tagen und zu maximal 20 Prozent zu längstens sechs Monate genutzt werden», schreibt der Kanton Graubünden.