So haben die Bündner Gemeinden abgestimmt und gewählt

Sumvitg saniert die ​Via Naustgel

Der Souverän der Gemeinde Sumvitg hat am Sonntag an der Urne einen Bruttokredit von 2,4 Millionen Franken für die Sanierung der Forst- und Alpstrasse Via Naustgel genehmigt. Das Ja erfolgte laut Abstimmungsprotokoll mit 356:126 Stimmen. Die gut sieben Kilometer lange Via Naustgel, erbaut zwischen 1965 und 1980, befindet sich gemäss Botschaft zum Urnengang in einem eher schlechten Zustand und bedarf einer Erneuerung. Sie gilt als wichtig für die Waldbewirtschaftung, sichert aber auch den Zugang zur Alp Naustgel.

Die geplanten erste Sanierungsetappe für 955’000 Franken, die den eigentlichen Waldweg betrifft, wird vom Kanton mit 72 Prozent subventioniert. Bei den beiden weiteren Etappen ist die Höhe der Beiträge aktuell noch nicht endgültig festgelegt, wie aus der Botschaft hervorgeht. (jfp)