Früher zu viel, heute zu wenig Zeit

Wie Kaiser sagt, ist das fehlende Training für erwachsene Hunde kein Problem. Diese könnten auch nach längerer Zeit wieder einsteigen. Für Jungtiere allerdings, die sich in einer entscheidenden Entwicklungsphase befinden, kann das Training nicht zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden: «Vor allem Ersthundehalter waren während der Coronazeit auf sich alleine gestellt. Sie bekamen zu wenig Hilfe.» Als Folge davon entwickelten viele Hunde Verhaltensstörungen und wurden so zu Problemhunden. Das problematische Verhalten kann gemäss Kaiser nicht so einfach behoben werden: «Problemhunde haben heute ein Defizit, das man verbessern, aber nicht wiedergutmachen kann», so die Hundetrainerin.