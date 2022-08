Eine meteorologische Zeitreise durch die ersten Augustwochen

Gemäss dem Wetterdienst Meteotest war der August bisher trotz vereinzelten Gewittern und Regenschauern mehrheitlich sehr warm bis heiss. Die Höchsttemperaturen in Chur und Glarus lagen meist über der 30 Grad Marke. Am Donnerstag wurden in Chur gar 34 Grad gemessen. In Glarus war es maximal 32 Grad warm und in Davos 26 Grad. In St. Moritz war es mit 25 Grad am Freitag am wärmsten.