Die Fische sind los

In Domat/Ems gibts am 14. November frischen Fisch – nicht auf dem Teller, sondern hinter den Scheiben vieler verschiedener Aquarien. In der Freizeitanlage Vial bieten Hobbyzüchter aus Graubünden und dem Rest der Schweiz ihre Fisch- und Wasserpflanzenzuchten an. Neben Klassikern wie dem Roten Neon, Skalaren oder verschiedenen Panzerwelsen gibt es auch Raritäten wie Brombeersalmler und L-Welse zu kaufen. Das schreiben die Organisatoren vom Aquarienverein Chur und Umgebung in einer Mitteilung.