Die ersten Bündner Schulen ziehen bereits die Notbremse

von Olivier Berger und Gianna Jäger

In einigen Bündner Gemeinden beginnt der Schulunterricht heute Donnerstag nicht wie geplant. Vor allem in Südbünden haben verschiedene Schulen die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts verschoben, wie die Taskforce Corona II Engadin in einer Mitteilung schreibt.

Start mit Fernunterricht

So beginnt der Präsenzunterricht an der Schule Bregaglia am Montag; Silvaplana, St. Moritz und La Punt Chamues-ch wollen erst alle Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte auf Corona testen, bevor in die Schul­zimmer zurückgekehrt wird. Dies dürfte am Mittwoch der Fall sein.

Auch an der Schule Davos wird Donnerstag und Freitag Fernunterricht durchgeführt, wie Hauptschul­leiter Martin Flütsch auf Anfrage bestätigte. Am Montag soll dann der Präsenzunterricht aufgenommen werden, und als erste Massnahme werden die Pooltestungen stattfinden.

Los geht es nur mit Maske

In anderen Gemeinden müssen die Schülerinnen und Schüler ab dem Kindergarten Maske tragen, bis am Montag die Schultestungen erfolgen. Dies gilt beispielsweise in Madulain, Zuoz und S-chanf. In Chur wird den Eltern empfohlen, dass auch Kinder der ersten und zweiten Klasse Masken tragen – obligatorisch ist dies kantonsweit seit Dezember ab der dritten Klasse.

In Chur wird ausserdem bereits heute Donnerstag auf Corona getestet, gleich wie in Landquart und in Domat/Ems. In allen drei Orten beginnt der Präsenzunterricht ansonsten aber wie geplant.

Sorgen bereiten den Schulen nicht nur mögliche Covid-Ansteckungen. Auch die Personaldecke ist allent­halben dünn.



Mehr Informationen zum Thema sind hier zu finden: