Der Schulstart bringt einige Veränderungen mit sich

Der Mangel an Lehrpersonen wird auch in Graubünden zunehmend grösser. Das Problem spitzte sich bereits vor Corona zu. Die Pandemie hat die Lage dabei nicht verbessert. «Die Pandemie ist für Lehrpersonen sehr herausfordernd, die Belastung ist hoch», sagt Laura Lutz, Präsidentin des Verbands Lehrpersonen Graubünden (Legr). Immer häufiger würden Lehrpersonen ausfallen, oftmals zeitgleich mehrere in einem Schulhaus. Dies führe zu Engpässen. Sind Kinder in Quarantäne, müssen sie trotzdem mit der Klasse schritthalten. «Dadurch entsteht ebenfalls ein grosser Mehraufwand», so Lutz.