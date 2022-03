Die A13 kann man durchaus als die Bündner Autobahn bezeichnen. Schliesslich ist sie die einzige Autobahn, die im Kanton liegt. Sie beginnt in St. Margrethen und endet in Ascona, liegt also auch in den Kantonen St.Gallen und Tessin. Insbesondere während der Wintermonate staut sich der Rückreiseverkehr aus den Skigebieten regelmässig auf der A13 und der Ausweichverkehr sorgt in den Dörfern immer wieder für rote Bündner Köpfe. Wenn sich im Sommer vor dem Gotthard die Blechlawinen stauen, wird oft empfohlen, über die A13 und den San Bernardino auszuweichen, was man in der Region anhand mehr oder minder exotischer Autonummern auf und neben der Autobahn erkennt.