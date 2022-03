Der Verein Ukraine Hilfe Graubünden sammelt in Chur jetzt im Stockercenter

Allerdings werden nicht alle Hilfsgüter in gleichem Masse benötigt, wie Vorstandsmitglied Retus Sgier am Freitagabend erklärte. Kleider, Schuhe, Schlafsäcke, Matratzen und Bettwaren seien aktuell ausreichend vorhanden, diese könne der Verein derzeit nicht annehmen. Weiterhin gefragt seien dagegen medizinische Güter, Babynahrung, nicht verderbliche Lebensmittel und Hygieneartikel. Sgier rät Hilfewilligen, sich jeweils auf der Internetseite ukrainehilfe-gr.ch zu informieren, was gefragt sei und was nicht. (red)