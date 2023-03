«Wir halten durch, solange wir können»

Der Name Fridolin (auch als Zweit- und Drittname), auch Mädchen oder Frauen mit dem Namen Fridolina wären höchst willkommen. Die Mitglieder (männlichen oder weiblichen Geschlechts) zahlen keine Beiträge, alles ist fakultativ. Eine einzige Fridolina nahm vor Jahren an einem Treffen teil und meinte: «Wenn sie gewusst hätte, dass sie die einzige Frau unter so vielen Männern sei, wäre sie zu Hause geblieben.»