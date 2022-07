Das wilde Tal der Weiler

Dafür nehmt ihr erst mal gemütlich in der Sesselbahn des Lifts Darlux Platz und fährt von Bergün hoch nach Pros da Darlux, wo im Winter die Skifahrerinnen und Skifahrer die Pisten hinunterkurven. Wie ihr jetzt vielleicht schon ahnen könnt, fährt in den Wintermonaten von dort aus eine zweite Sesselbahn weiter hoch in Richtung Alp Darlux. Leider ist diese Bahn im Sommer nicht in Betrieb, weshalb ihr den Anstieg zu der Alp zu Fuss in Angriff nehmen müsst.