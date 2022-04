Damit ihr mit Spass durch den Stau kommt

Ihr kennt sicher das «Ich packe meinen Koffer»-Spiel. Bei diesem Spiel fängt jemand an, ein imaginäres Teil in einen imaginären Koffer zu stecken. Der oder die nächste in der Reihe muss dann dieses Teil wiederholen und ein Weiteres dazu tun. Das Spiel läuft so lange, bis jemand aus der Gruppe die Auflistung voneingepackten Teilen nicht mehr richtig zuordnen kann. Und wer «Ich packe meinen Koffer» für eine Heimreise nicht so passend findet, der kann ja «Ich packe aus meine Koffer» spielen.