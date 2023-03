Künstliche Intelligenz lässt chatten statt denken

von Ronja Dürst

Statt über Wochen hinweg eine Arbeit zu schreiben, in kürzester Zeit ohne Aufwand das gewünschte Ergebnis in den Händen halten. Dies ist mit dem Chat-GPT möglich. «Während des Unterrichts haben mein Banknachbar und ich das Programm benutzt. Wir haben so lange Fragen gesendet, bis eine Limite erreicht wurde und der Chat keine Antworten mehr gegeben hat», berichtet Nils Muszong, der die Kantonsschule Glarus besucht. Der Chat sei weitaus schneller und konkreter als Google, da er anders als die Suchmaschine eine ausführlichere Antwort statt mehrere Seiten anzeige, so Muszong. Er selbst kenne einige, die das Programm aus Spass verwendeten. Es sei neu und interessant, man wolle Grenzen des Programms austesten, erklärt er.