Bündner Staatsgebäude wird für 29 Millionen umgebaut

Als Folge des Bezugs des Staatsgebäudes durch das neue Obergericht können die Mietliegenschaft an der Poststrasse aufgegeben und das «Haus Brunnengarten» am Markt veräussert werden. Die Zentralverwaltung des kantonalen Tiefbauamts ziehe einstweilen ins kantonseigene Gebäude an der Loëstrasse in Chur um.