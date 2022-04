Bündner Gerichte erfinden sich neu

Das Kantonsgericht und das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden sollen zu einem Obergericht zusammengeführt werden. Diese Pläne waren schon länger klar und sind auch vom Grossen Rat so gewollt. Er hat dieser Zusammenführung in der Junisession 2019 zugestimmt. Dieses neue Gericht soll im Staatsgebäude an der Grabenstrasse in Chur unterkommen. Dafür muss das Gebäude umgebaut werden. Wie die Baupläne aussehen, wird der Kanton heute Freitag präsentieren.