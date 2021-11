Bündner Horror wird ausgezeichnet

Das Game gilt als Horror-Game. Inspiration für «Mundaun» fand Ziegler an keinem geringeren Ort als in der Surselva, in der Gegend um den Piz Mundaun. So ist beispielsweise die Kapelle im Obersaxer Weiler Platenga, dort wo Zieglers Vater eine kleine Ferienwohnung hat, eines der Elemente, dem die Spielerinnen und Spieler im Game begegnen. Weitere Schauplätze sind zudem das Haus von Alois Carigiet oder das Hotel «Mundaun». In einem Blogbeitrag zum Game erklärte der Game-Entwickler einst, dass er diese Orte drei- bis viermal im Jahr besucht habe. Er sammelte dort Ideen und machte Referenzfotos von interessanten Dingen. Sein Ziel stets vor Augen, die Welt im Spiel realer wirken zu lassen. Dafür habe er auch unzählige Bücher mit alten Fotografien vom ländlichen Leben in den Bergen zusammengetragen, sie seien die wichtigste visuelle Anregung für den Look von «Mundaun» gewesen.