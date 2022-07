Auf dem Schlauchboot von Ilanz nach Reichenau

Entstanden ist die Ruinaulta-Schlucht vor rund 9500 Jahren. Über sieben Kubikkilometer Fels donnerten damals beim gewaltigen Flimser Bergsturz in die Tiefe. Sie begruben den Vorderrhein unter einer mehreren 100 Meter dicken Schuttmasse. So wurde ein 25 km langer See angestaut. Mit der Zeit grub sich der Fluss seinen eigenen Weg bis tief in die Masse ein. Der angestaute See in Ilanz floss ab – die Rheinschlucht bildete sich langsam. Und so ist sie heute ein beliebtes Ausflugsziel, ob zu Fuss, mit dem Bike oder eben auf dem Schlauchboot. (kop)