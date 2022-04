An Ostern gehts los auf dem Kunkelspass

Der Gründonnerstag läutet für das Berggasthaus «Überuf» auf dem Kunkelspass bei Tamins eine neue Ära ein: Nachdem sich die mehrjährigen Pächter Marlis und Hansi Derungs im vergangenen Herbst als Betreiber des Gasthauses verabschiedeten, beginnt für das junge Pächterpaar Rahel Sulzberger und Patrick Baconnier ein neues Abenteuer. Zuvor arbeitete Sulzberger bei ihrer Mutter im Restaurant «Bellavista» in Parsonz. Nun freut sich die gebürtige Elmerin darauf, in ihrer eigenen Küche wirken zu können. Baconnier, lange in der Pflege sowie in der Eventbranche tätig, hegte schon lange den Wunsch, sich in den Bergen selbstständig zu machen. Auch für den gebürtigen Basler geht nun ein Traum in Erfüllung.