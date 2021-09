Die mit der blauen Tafel

Egal ob mit eigener Muskelkraft, elektrischem oder motorisiertem Antrieb: Wer den Weg auf den Kunkelspass auf sich nimmt, kommt fast unausweichlich an ihr vorbei. Die Rede ist von der blauen Tafel. «Kunkelspass, GR, 1357 m.ü.M.», steht drauf, platziert ist sie in der Nähe des Stammtisches. «Die Tafel war unsere Idee», erzählen Marlis und Hansi Derungs in der gemütlichen Stube des Berggasthauses «Überuf». Der schöne, klare Septembermorgen ist kühl, bis zum Ansturm der Gäste vergeht noch ein Moment. «Als wir 2015 dieses Gasthaus als Pächter übernommen haben, fragten uns viele Gäste, ob sie hier schon auf der Passhöhe angelangt seien. Ihnen fehlte eine konkrete Angabe.» Somit war klar: Eine Passtafel musste her. Dass diese das Treiben auf dem Kunkelspass massgeblich verändern würde, ahnte das Pächterpaar damals nicht. «Zusammen mit den sozialen Medien zeigte diese Tafel eine enorme Wirkung», erklärt die 61-jährige Gastgeberin. «Praktisch jede und jeder, der sich mit dem Velo hier hinaufkämpft, macht ein Selfie mit ihr.» Seit es diese Tafel gibt, wuchs der Besucherstrom auf dem Übergang zwischen Vättis im Kanton St. Gallen und dem bündnerischen Tamins massiv an. Günstige Werbung also – und Unterhaltung für die Gäste am Stammtisch.