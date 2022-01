300 Pflegefachleute haben sich bisher gemeldet

Delta-Fälle auf den Intensivstationen

Weiter berichtet Keystone-SDA, dass die Omikron-Variante noch nicht in den Bündner Spitälern angekommen sei. Auf den Intensivstationen im Kanton liegen ausschliesslich Patientinnen und Patienten, bei denen die Delta-Variante nachgewiesen wurde. Zurzeit würden 32 Coronapatientinnen und Patienten in Bündner Spitälern behandelt, heisst es weiter. 7 davon auf den Intensivstationen. Für die Spitäler sei die Lage damit zurzeit weniger einschneidend als befürchtet. (so)