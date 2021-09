Glarus will auch Kindergärtler testen

Die Schulen haben mit den präventiven Testungen (Spucktests) auf der Oberstufe gute Erfahrungen gemacht, teilt die Regierung des Kantons Glarus mit. Diese Testungen sollen deshalb nun auch im Kindergarten und in der Primarschule angeboten werden. Die Teilnahme an den Testungen sei weiterhin freiwillig, betont die Regierung. Den Eltern werde aber dringend empfohlen, ihre Kinder an den Tests teilnehmen zu lassen.