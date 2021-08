Das Beverinrudel soll reguliert werden

Eine Woche nach diesem Vorfall wurde die Hirtin im selben Alpgebiet von drei Wölfen überrascht. Sie griffen den Hirtenhund an und entfernten sich erst, nachdem die Hirtin mit bestimmter Stimme auf sich aufmerksam gemacht hatte, heisst es weiter. Später am gleichen Tag beobachteten die Hirtin und zwei Bauern aus der Entfernung am Begegnungsort mindestens sechs Welpen sowie fünf ausgewachsene Wölfe.