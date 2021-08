Piks im Postauto

Je nach Wohnort mussten einige Bündnerinnen und Bündner bisher einen weiten Weg auf sich nehmen, um sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen – sei es in einem Impfzentrum oder in einer Hausarztpraxis. Nun wird es für Impfwillige in peripheren Regionen noch einfacher, ihre Dosis Moderna oder Pfizer zu erhalten. Ab Montag, 23. August, ist in Graubünden ein Impfbus unterwegs.