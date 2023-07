Glarner Tourismus-Anbieter können den Rekordsommer 2022 nicht mehr erreichen

Autos mit Berner, Aargauer und Nidwaldner Kennzeichen stehen am Morgen auf dem Parkplatz des Hotels «Bergführer» in Elm. Inhaberin Andrea Lacher und ihr Mann Fabian haben Full House, sämtliche Zimmer sind ausgebucht. 18 Menschen verbringen ihre Ferien im und um das Dreisternehotel. Während einige mehrere Tage lang bleiben, ziehen andere schon nach einer Übernachtung auf der Via Alpina weiter, deren Route durch das Glarnerland und sechs weitere Kantone führt.