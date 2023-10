Mollis: Die 170-Millionen Franken Lachsfabrik hat zwei neue Investoren an Land gezogen

Für die Finanzierung einer Lachszucht in der Biäsche bei Weesen hat die Swiss Blue Salmon AG verschiedene Wege gewählt. So konnte man zum Beispiel schon bei der Lancierung des Projekts bei einem Crowdfunding mitmachen. Am Montag haben die Initianten gemeldet, dass zwei grosse Firmen als Investoren gewonnen werden konnten. Zum einen ist es die Erne Gruppe aus Laufenburg.