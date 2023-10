In Bilten soll eine Chipsfabrik entstehen

Wenn alles nach Plan läuft, muss Christoph Gsell den Mais aus der Linthebene künftig nicht mehr nach Au bei Wädenswil im Kanton Zürich karren. Dort stellt Gsells Firma Miadelita Tortilla-Chips und -Wraps her. Zusammen mit dem Delikatessen-Anbieter Imex plant Gsell einen Neubau im Industriegebiet Au in Bilten. Die Zone liegt vis-à-vis der ehemaligen Metzgerei Kunz in Bilten, wo Läderach seine neue Schokoladenfabrik baut.