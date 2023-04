Glarner Bauern sollen die Kartoffeln für das Landsgemeindemenü liefern

Die Glarner Landwirtschaft steht von verschiedenen Seiten unter Druck. Bei den Bäuerinnen und Bauern stehen zum Beispiel wirtschaftliche Interessen im Vordergrund, um die eigene Existenz auch in Zukunft sichern zu können. Umweltverbände fordern eine Landwirtschaft, die der Umwelt und Biodiversität Sorge trägt. Zudem verändert sich das Ess- und Trinkverhalten der Bevölkerung. All diese Probleme und Herausforderungen versucht der Kanton Glarus nun an einem neuen runden Tisch zur Sprache zu bringen. Und im besten Fall die verschiedenen Player einander anzunähern und Lösungen zu finden.