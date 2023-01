«Touristische Leistungsträger müssen sich dem Klimawandel stellen»

Seit dem 21. Dezember ist offiziell Winter. Und was für einer – zumindest bis jetzt. Oben gut, weiter unten nicht so gut bis katastrophal schlecht. Und die Wetteraussichten stimmen auch nicht eben zuversichtlich. Wie es mit dem Wintertourismus in Graubünden weitergeht, hat die «Südostschweiz am Wochenende» Jan Mosedale gefragt. Er ist Dozent und Forschungsleiter am Institut für Tourismus und Freizeit an der Fachhochschule Graubünden. Seine Forschungsschwerpunkte sind Szenarienplanung, Transformation und Innovationsmanagement im Zusammenhang mit aktuellen Themen im Tourismus.