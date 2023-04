Zentral ist nicht besser

Dem Kantonsspital Graubünden drohen Spezialoperationen wegzufallen. Grund dafür ist der Beschluss des dafür zuständigen Fachgremiums, bestehend aus Ärztinnen und Ärzten, die hauptsächlich an Universitäts- und Zentrumsspitälern tätig sind. Es will in diversen Bereichen die Mindestanzahl der Behandlungen hochschrauben.