Das Geschäft mit Airbnb im Tourismuskanton

Der politische Schlagabtausch über Airbnb, der in anderen Kantonen schon längst geführt wurde, dürfte in Graubünden noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Zwar reicht die SP-Fraktion diese Woche während der Session des Grossen Rats in Klosters einen Auftrag an die Regierung ein (siehe Beitrag vom 8. Juni). Doch die parlamentarischen Abläufe sind träge.