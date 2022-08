Wirtschaftliche Lage kommt Bahnsanierung in die Quere

Der Verwaltungsrat und die Projektleitung hätten deshalb beschlossen, die Sanierung der Braunwaldbahn statt in drei, nur in zwei Phasen durchzuführen. Damit komme es für die Nutzerinnen und Nutzer der Bahn im Herbst zu keinen Betriebsunterbrüchen aufgrund der Sanierungsarbeiten. Der Ersatz der Steuerung wird nun zusammen mit dem Ersatz der Brücken geplant und voraussichtlich im November des nächsten Jahres durchgeführt. Der Gesamtzeitplan sei dadurch nach heutigem Wissensstand nicht gefährdet. Alle Arbeiten sollten also weiterhin bis voraussichtlich Ende 2024 abgeschlossen sein. (red)