In den Bündner Skigebieten wird auf die ersehnte weisse Pracht reagiert

Der Entscheid bei der Bergbahnen Chur Dreibündenstein (BCD) AG fiel am vergangenen Donnerstag: «Aufgrund der ergiebigen Schneefälle und dem grossen Einsatz unseres Pistenteams kann der Betrieb des Skilifts und des Sessellifts bereits am 2./3. Dezember aufgenommen werden», war auf der Webseite des Unternehmens zu lesen. Ab Freitagabend fiel dann aber noch einmal dermassen viel von der weissen Pracht vom Himmel, dass besagte Anlagen am Samstag aufgrund von gesperrten Strassen und aus allgemeinen Sicherheitsgründen noch nicht laufengelassen werden konnten.