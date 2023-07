Selbst im Linthgebiet sinken nun teils die Immobilienpreise

Rapperswil‑Jonas Immobilienmarkt bewegt sich in einer eigenen Sphäre. Nirgendwo im ganzen Kanton St. Gallen ist ein Eigenheim so teuer wie in der Rosenstadt. Ein Einfamilienhaus gibt es im Schnitt ab 2,16 Millionen Franken. Zum Vergleich: In der Stadt St. Gallen bezahlt man fast eine Viertelmillion weniger. Und die Kantonshauptstadt ist betreffend Wohneigentum die zweitteuerste Gemeinde des Kantons.