Wie ein Uhrwerk

Schweizer Grossbanken wie die Credit Suisse oder die UBS gerieten in den vergangenen Jahren immer wieder negativ in die Schlagzeilen. Ruhe kehrt vor allem bei der Credit Suisse nicht ein. Gleichzeitig mit dem Wechsel an der Spitze wurde für das erste Halbjahr am Mittwoch ein Milliardenverlust ausgewiesen. Steil bergab geht es auch mit den Aktien. Seit dem Höchststand im Jahr 2007 hat die Bankaktie 92 Prozent an Wert eingebüsst.