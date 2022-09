Wenn zwei Grosse Grosses schaffen wollen

«Die Bündner Adresse für die Zweite Säule.» So lautet der Werbeslogan, den sich findige Marketingköpfe für die vor zwei Jahren gegründete Diventa AG einfallen liessen. Eine neue «Bündner Adresse» hat jene Diventa zwar nicht, dafür von der Firma Escher Raumdesign neu gestaltete Büroräumlichkeiten an der Comercialstrasse 23 in Chur West.